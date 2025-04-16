Zonguldak’ta düzenlenen Ekonomi Zirvesinde birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar yer alırken, Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) standı büyük ilgi gördü.

Üç oturum olarak gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesine yüzlerce iş insanı, firma temsilcisi ve dernek katılım sağlarken, toplantı aralarında stantlar, davetliler tarafından tek tek gezilerek bilgiler alındı.

2022 tarihinde kurulan ve Türkiye’nin her bölgesinden kamu müteahhitlerinin buluştuğu, sektörün sorunlarının çözümü noktasında faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) de Ekonomi Zirvesinde yerini aldı.

Zirvede KAMİAD’ı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Aydın temsil etti. Özellikle inşaat sektörü alanındaki firmalar tarafından büyük ilgi gören stantta, Başkan Yardımcısı Güldaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın, KAMİAD’ın sektör üzerindeki etkisini ve dernek faaliyetlerini anlattı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, MHP Zonguldak İl Başkanı Çağatay İpekçi, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Kozlu

Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve sektör temsilcileri KAMİAD standını ziyaret etti.