Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kazayla son buldu. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Yavuz Sultan Selim Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Acem Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyreden 68 AAN 040 plakalı Tofaş marka otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basan sürücü ihtara uymayıp kaçarken polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri kovalamaca esnasında sürücünün alkollü olabilme ihtimali üzerine uzak mesafeden takip ederken, bir süre kaçan sürücü Yavuz Sultan Selim Mahallesi Acem Kavşağına geldiğinde kavşaktan çıkan E.U. yönetimindeki 68 ABV 545 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü M.E.K. (16) ve yolcu konumundaki A.Ç. (16), İ.Ç. (16), O.D. (16) ile diğer araç sürücüsü E.U. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, İ.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da tahkikat başlattığı kazada kaçan araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.