Silivri Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kalepark Sosyal Tesisleri’nde yer alan kent mobilyalarında bakım, zımpara ve vernik uygulamalarıyla yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki sosyal alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kalepark Sosyal Tesisleri’nde vatandaşların dinlenme alanı olarak kullandığı kent mobilyaları yenilenerek estetik ve dayanıklılık açısından güçlendirildi. Tesis içerisinde yer alan oturma grupları, banklar ve kamelyalar zımpara işleminden geçirilerek vernikle kaplandı. Böylece hem kullanım ömrü uzatıldı hem de mobilyaların görsel bütünlüğü yeniden sağlandı.