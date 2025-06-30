Konya’da sokak üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan bir kişi, motosikletin kaldırımdan uzanan ahşap plakaya takılıp kaza yapması sonu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan A.D. idaresindeki plakasız motosiklet, kaldırım kenarından yola uzanan ahşap plakaya takılması sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.