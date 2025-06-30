Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

23-29 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 0,12 gram eroin maddesi, 3 adet bong, 4 bin 310 paket sigara, 0.160 gram tütün, 65 adet puro, 467 paket elektronik sigara tütünü, 24 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 1 adet şarjör, 4.585 adet emtia, 43 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.