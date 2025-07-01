Bolu’da zabıta ekipleri yaptıkları denetimde, kaldırıma konumlandırılmış satış tezgahları, masa ve sandalyeleri toplattı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Denetime yaklaşık 10 kişilik zabıta ekibi katıldı. Denetim kapsamında, kaldırıma yerleştirilmiş satış tezgahları ile masa ve sandalyeler zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Esnafın kaldırımları işgal etmesinden kaynaklanan görüntü kirliliği dakikalar içerisinde giderildi.

Zabıta ekipleri, kaldırım işgalinin yanı sıra hatalı araç parklarına da müdahale ederek trafik düzenini sağladı.