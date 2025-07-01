Nilüfer Belediyesi’nin, okul öncesinde çocuklara eğitim, annelere de rehberlik hizmeti sunduğu ’Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ projesi başladı. Nilüfer’deki 6 mahalleyi kapsayan ve 4 farklı kütüphanede yürütülecek proje ile anne ve çocukların gelişimine çok yönlü katkı sunulması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, annelerin çocukları okula başlamadan önce yaşadıkları kaygıları anlama ve en aza indirme; çocukların da okul öncesi kütüphane farkındalığını kazanması ve farklı okuma çalışmalarını deneyimlemeleri amacıyla hayata geçirdiği ’Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ projesi başladı. Proje kapsamında Hasanağa, Kültür, Üçevler, Demirci, Gümüştepe ve Görükle mahallelerinden anne ve çocuklar, Üçevler, Demirci, Çocuk ve Koza Kütüphaneleri’nde bir araya gelecek. Program süresince drama, tanışma ve okuma gibi zengin içerikli atölye çalışmalarının yanı sıra, çocuk yogası gibi eğlenceli aktiviteler ve uzmanlardan psikolojik destek hizmetleri de sunulacak.

Nilüfer Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana devam eden projenin bu yılki ilk etkinliği, Üçevler Kütüphanesi’nde anne ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İki ayrı salonda gerçekleşen programda Nurçin Baba, anneler ile ’Tanışma Atölyesi’ gerçekleştirdi. Baba, annelerin çocuklarının birinci sınıfa başlamadan önce yaşadıkları kaygıların kökenleri üzerine bilgiler paylaştı. Eş zamanlı gerçekleşen diğer etkinlikte Eren Üstüner de çocuklarla ’Drama Atölyesi’nde buluştu. Özgüven kazanmalarına yönelik aktiviteler yapan Üstüner, oyunlarla çocukların öğrenmelerine yardımcı oldu.

Bir ay sürecek atölye çalışmaları, her hafta salı günleri Üçevler Kütüphanesi’nde, çarşamba günleri Demirci Kütüphanesi’nde; perşembe günleri ise Çocuk ile Koza Kütüphaneleri’nde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Proje, Görükle Motormeşeler Parkı’nda düzenlenecek şenlikle sona erecek.