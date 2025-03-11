Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaldırım işgali yapan market ve işyerlerine yönelik operasyon yaptı. Denetimlerde kaldırım işgali yapan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Uyarılara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market ve işyerlerine yönelik operasyon yaptı. Kaldırımlara sebze-meyve tezgahı kuran, satış ürünlerini çıkartan ve yol kenarında kamyon kasasında satış yapan market ve işyeri sahiplerini uyararak süre veren zabıta ekipleri, daha önceki denetimlerde uyarılan ancak gerekli düzenlemeyi yapmayan işyerleriyle ilgili de cezai işlem gerçekleştirdi.

Ekipler, yaya yollarında herhangi bir olumsuz durum veya aksaklık yaşanmaması için esnafı kurallara uymaya davet etti. Şehir estetiğinin korunması, düzenli bir kentsel yaşam ortamının oluşturulması ve ilçe sakinlerinin konforunun sağlanması adına kaldırım işgal denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.