SAMSUN (İHA) – Tarım ve çiftçinin bir numaralı düşmanı olarak nitelendirilen yüzlerce sebze ve meyve çeşidine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun’da 15 bin adet samuray arıcığı ve 300 adet sülün doğaya bırakıldı.

Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında samuray arıcığı ve sülün salımı etkinliği Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi’nde bulunan fındık bahçesinde gerçekleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle etkinlikte, 15 bin adet samuray arıcığı ile 300 sülün doğaya salındı.

Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Karadeniz ve Türkiye’de dağıtılacak 1 milyon samuray arıcığının 750 bin adedinin Samsun’da üretileceğini ifade ederek, "Geçen sene 207 bin samuray arıcığı salmıştık. Bu sene 1 milyonun üzerinde samuray arıcığı salımını yapacağız. Burada bulunmamızın ana amacı bu mücadelenin, eylem planının tüm sektörle paylaşıp, hep beraber kahverengi kokarcayla mücadelemizin etkinliğini ortaya koymak" dedi.

Programa ayrıca Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.