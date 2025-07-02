Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirilen kapalı yöntemle karın ön duvarı fıtığı ameliyatı (Laparoskopik Ventral Herni) başarıyla uygulandı.

Kahta Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve deneyimli ekibi, bu zorlu operasyonu titiz bir çalışma ile başarıyla tamamladı.

Yapılan başarılı ameliyatlarla hastalara daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz’a ve deneyimli ekibine teşekkür etti.

Kapalı yöntemle hastanın daha hızlı iyileşerek günlük yaşamına çabuk adapte olduğuna dikkat çeken Başhekim Mustafa Akel, "Bu modern cerrahi yöntemlerle büyük kesilere gerek kalmadan hasta çok daha az ağrı hissederek daha kısa sürede iyileşir. Hasta günlük yaşantısına daha hızlı döner. Sürekli gelişimi ilke edinen sağlık anlayışımız ve yenilikçi uygulamalarla, Adıyaman ve diğer illere hasta sevkini azaltmak için hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.