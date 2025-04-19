Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkları daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; bakım, onarım, oyun grubu yenileme, kauçuk zemin döşeme, sulama, temizlik, çim biçme ve ağaç budama gibi birçok işlem titizlikle yürütülüyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızın parklarda daha rahat, temiz ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, ilçemizdeki parklarımızda ihtiyaç duyulan her noktada bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar görmüş çöp kovaları, oyun grupları, fitness aletleri, kauçuk zeminler, aydınlatma ve sulama sistemleri ekiplerimiz tarafından onarılıyor, boyanıyor ve gerekirse yenileriyle değiştiriliyor" dedi.

Kahta Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam kalitesini artırmak ve daha yeşil bir çevre sunmak amacıyla park ve yeşil alanlarda iyileştirme çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.