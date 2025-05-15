Adıyaman’ın Kahta Belediye Meclisi, 5 yıl önce vefat eden akademisyen, düşünür, iktisat tarihçisi, rektör ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman’a vefa göstermek amacıyla anlamlı bir karara imza attı.

Kahta Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Başkan Mehmet Can Hallaç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 yılında vefat eden Kahtalı akademisyen, düşünür, iktisat tarihçisi, rektör ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman’ın isminin Kahta’daki herhangi bir liseye ve Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine verilmesi ilişkin teklif meclis gündemine alınmış ve alt komisyona havale edilmişti.

Alt komisyona havale edilen önerge, Mayıs ayı meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlandı. Komisyon tarafından olumlu bulunan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda Kahta Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması için çalışma başlatıldı.