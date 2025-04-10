Kahramanmaraş’ta sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu, kuzey ilçelerinde ise kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası yağışlı hava birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta etkili olmaya başladı. Kent genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan yağışta otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin oluşması trafikte olumsuzluklara neden oldu.

Öte yandan Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri adlandırılan Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak’ta ise kar ve karla karışık yağmur yağdığı bildirildi.