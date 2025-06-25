Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Üniversite Kavşağı’nda gerçekleştirdiği peyzaj ve çevre düzenlemelerini tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, şehri daha estetik ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şehrin önemli geçiş noktalarından biri olan Batı Çevre Yolu üzerindeki Üniversite Kavşağı, gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarının ardından modern ve işlevsel bir görünüme kavuştu. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde tamamlanan çalışmalar kapsamında kavşaktaki yürüyüş yolları, parke taşları ve bazalt uygulamaları tamamen yenilendi. Zamanla yıpranan ve estetik açıdan olumsuz görüntüler oluşturan alanlar, dayanıklı ve görsel açıdan modern malzemelerle yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada: "Çalışmalar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kavşaktaki yeşil alanlar da baştan sona elden geçirildi. Bölgeye ekilen yeni bitki türleriyle kavşak çok daha renkli ve canlı bir görünüme kavuşturuldu. Bu dokunuşlarla hem çevreye estetik bir katkı sağlandı hem de şehrin doğal dokusu ön plana çıkarıldı. Üniversite Kavşağı’na estetik ve kültürel boyut kazandıran bir diğer detay ise sütunlara eklenen tanıtım tabelaları oldu. Şehrin simgeleri arasında yer alan Yedi Güzel Adam, Tarihi Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kahramanmaraş Kalesi, dondurma, Ali Kayası, Uludaz, Taş Köprü, tarhana, fıstık ezmesi ve Eshab-ı Kehf gibi değerler özel tasarımlı tabelalarla kavşakta sergilenmeye başlandı"denildi.