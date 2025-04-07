Kahramanmaraş’ta son 15 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı, 67’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 15 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucu, hırsızlık gibi çeşitli suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 143 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2,94 gram esrar, 80,8 gram metamfetamin, 241,93 gram bonzai, 41 gram bonzai hammaddesi, 16,93 gram skunk, 2 bin 940 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 67’si tutuklandı, diğerlerine de adli işlemler yapıldı.

Trafik güvenliğini tehdit eden ve gürültü kirliliğine yol açan davranışlara yönelik denetimlerde ise 355 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 149 araca abartı egzoz kullanımından, 796 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.