Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde Kahramankazan’ın tarihinde iz bırakan şahsiyetlerini gelecek nesillere aktarmak, miraslarına sahip çıkmak amacıyla ‘Turasan Bey ve Kahramankazan’ın Tarihi Şahsiyetleri’ konulu sempozyum düzenlendi.

Kahramankazan’ın Altın Çağ’dan bugüne kadar süregelen tarihsel sürekliliğinin ele alındığı ‘Turasan Bey ve Kahramankazan’ın Tarihi Şahsiyetleri’ sempozyumuna Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, siyasi parti temsilcileri, çeşitli üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Kahramankazan’ın tarihine ve kültürüne sahip çıkacağız"

Açılış konuşmaları ile başlayan programda Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sempozyumun Kahramankazan’ın geçmişi ile bağ kurarak geleceğini daha sağlam temellerle inşa etmek için önemli bir yeri olduğunu belirtti. Sempozyumla beraber Kahramankazan’ın yer aldığı topraklara duydukları saygı ve sevgiyi kanıtladıklarına dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu, "Turasan Bey 15. yüzyılda bu topraklarda adaletin, cesaretin ve liderliğin sembolü olmuş önemli bir hemşehrimizdir. Onun gibi nice isim Kahramankazan’ın tarihine nakış gibi işlenmiştir. ‘Vatan yolunda can vermeye geldik Atam!’ diyen Güvençli İbrahim Çavuş, Kahramankazan’ın insanının cesaretini göstermiştir. Satıkadın, ülkesine duyduğu saygıyı meclis kürsüsüne taşıyarak memleketine hizmet etme noktasında ilçemizi temsil etmiştir" dedi.

Kahramankazan’ın sadece tarihsel anlamda değil kültürel açıdan da oldukça zengin olduğunun altını çizen Başkan Çırpanoğlu, Asar Kaya kalıntılarından Bitik Höyüğü’ne, Ankara Maymunu bulgularından Osmanlı ve Roma dönemlerinden kalma çeşmelere kadar Kahramankazan’ın adeta hazine değerinde bir açık hava müzesi özelliği taşıdığını söyledi. Belediye başkanı olarak Kahramankazan’ı modern bir yaşam alanına dönüştürerek cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir ilçe konumuna eriştirmek istediklerini de dile getiren Başkan Çırpanoğlu şunları kaydetti:

"Bu sempozyum hedefimizin önemli bir adımıdır. Akademisyen ve araştırmacılarımızın sunacağı değerli bilgilerle gençlerimiz tarihle bağ kuracak, hepimiz bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu toprakların ne kadar değerli insanlar yetiştirdiğini tarihimize tutulan ışıkla birlikte görmüş olacağız. Sözlerime son verirken bu bilgi şöleninin düzenlenmesinde Kahramankazan Yöneticiler ve Bürokratlar Derneği Başkanı ve üyelerine, ilçemizin çok değerli hazinelerini gün yüzüne çıkaran profesörlerimize, akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Ecdadıyla, tarihiyle, geçmişiyle bağlarını koparan milletler yok olmaya mahkumdur"

Kahramankazan’da yaşayan, tarihinde yer edinen şahsiyetleri anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, "Bugün burada Kahramankazan tarihimizin önemli değerlerinden Turasan Bey’i ve onun gibi tarihimizde iz bırakan kardeşi Fatma Sultan, yeğeni Yeğen Bey, Satıkadın, Güvençli İbrahim Çavuş, Ali Tunalı gibi tarihi şahsiyetlerimizi, yine Kahramankazan’ın belediye olmasında emeği geçen Remzi Çırpan, Ahmet Öztürk gibi belediye başkanlarımızı anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geleceğe yön verebilmemiz için bizler tarihimizi iyi ve doğru bilmek durumundayız. Tarihini bilmeyen milletler gelecekte destanlar yazamazlar. Ancak geçmişini iyi bilen, tarihini doğru tahlil eden toplumlar geleceğe dair politikalarını ve stratejilerini en doğru şekilde oluşturabilirler. Nasıl ki köksüz bir bitki tutmazsa, ecdadıyla, tarihiyle, geçmişiyle bağlarını koparan milletler de yok olmaya mahkumdurlar. Çünkü mazisiz gelecek olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini de tahin edemez. Geleceğini de sürdüremez" diye konuştu.

Ele alınan konuların ardından değerlendirme ve kapanış konuşmaları yapıldı. Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan’a tarihi ve kültürel katkılarda bulunan tüm katılımcılara plaket ve içerisinde Turasan Şah Türbesi’nin yer aldığı bir resim hediye etti.