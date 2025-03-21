Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş ve çok önemli katkılar yapmış tıp adamlarının hikâyelerinin anlatıldığı "Zaman Tünelinde Türk Hekimleri" teatral konferansı vatandaşlarla buluştu.

Osmangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi ile birlikte, önemli izler bırakmış Türk hekimlerinin hayatını anlatan teatral gösteri düzenledi. Araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın yazıp sahneye koyduğu, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSEDER) üyesi hekimler tarafından Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen "Zaman Tünelinde Türk Hekimleri" teatral konferansı büyük ilgi gördü. Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş Dr. Salih Dörtbudak, Dr. Rasim Ferit Talay, Dr. Refik Saydam, Dr. Sabiha Süleyman, Prof. Dr. Müfide Küley, Dr. Semiramis Tezer, Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu ve Dr. Şükrü Şenozan’ın hayatını (BUSEDER) üyesi hekimler canlandırdı. Oyunun sonunda İlknur Güntürkün Kalıpçı ile ülkemiz tarihine önemli izler bırakmış 9 Türk hekiminin hayatını canlandıran (BUSEDER) üyesi hekimler uzun süre ayakta alkışlandı.

"Çanakkale sadece bir askeri değil aynı zamanda bir sağlık hizmetleri zaferi"

Arşiv araştırmaları yaptığını ifade eden Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, "Pek bilinmeyen arşivde tozlu raflarda kalmış belgeleri ortaya çıkartarak aktarmaya çalışarak bazı programlar hazırlıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı ve 18 Mart ise Çanakkale Zaferi, ikisi bir araya gelince çok iyi bir uyum oldu. Çanakkale sadece bir askeri zafer değil aynı zamanda bir sağlık hizmetleri zaferi dünyada ilk defa oluyor böyle bir zafer, savaş ortamında bu kadar zor ve imkansız görünen şartlarda sağlık hizmetlerinin nasıl olup da nasıl başarı ve zafere ulaşıldığı yani bir sağlık zaferinin de oluştuğunu hangi doktorların nasıl çözüm bulduğunu o gün ki doktorların hayat hikayelerine yazdıkları reçeteleri vermeye çalışacağım. Ünlü uyumuna hiç biri takılmamış, göze girmekle göze almak arasındaki farkı irdelemişler fark edilmek için değil fark oluşturmak için yola çıkmışlar. Bir birinin düğümü olmak yerine çözümü olmuşlar. Bir birlerinin yoluna çıkmak yerine birlikte yola çıktıkları için bölmeden bölüşmenin pay etmeden paydan etmenin zaferini hayat hikayelerine nasıl yazdıklarını şuanda hangi ülkede hangi birimde 2024-2025-2028’de bu reçeteleri uygulayan her mücadelede zafere ulaşılabileceğinin izlerini vermiş doktorlarımızla birlikte olduk" dedi.

"Hekimlerimiz Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş tıp adamlarını canlandırdılar"

BUSEDER üyesi hekimlerin güzel bir geceye imza attığını belirten Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSEDER) Başkanı Zerrin Özgüle, "Hekimlerimizin kıymeti ve önemini her geçen gün daha çok anladığımız bu dönemde onlar için güzel bir teatral etkinlik sergilerdik. Dernekteki doktorlarımızdan oluşan bir gurupla Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş çok önemli katkılar yapmış tıp adamlarını canlandırdılar. Biz bu sayede hekimlerimizin bu önemli gününü kutlayacak aynı zamanda Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizde hekimlerimizi minnet ve saygıyla anarak takdirlerimizi tekrar etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise, "BUSEDER, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için bir aradayız. Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın yönetiminde "Zaman Tünelinde Türk Hekimleri" isimli bir oyunu sergilendi. Oyunda Türk hekimlerinin meslekteki sorunlarını ve fedakarlıkla geçen yıllarını bizlere aktararak tarihe ışık tutmuş oldular. Bu sadece 14 Mart bir kutlama anma değil aynı zamanda Türk hekimlerine duyduğumuz derin saygı minnettarlığın bir ifadesidir" diye konuştu.