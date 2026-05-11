İstanbul'un Kağıthane ilçesinde annesiyle birlikte yürüyen 8 yaşındaki çocuk, kaldırımdaki elektrik direğine temas edince akıma kapıldı. Annesinin, montundan çekerek kurtardığı çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük şok yaşayan kadın, olay yerinde yaşadıkların anlatarak, 'Çocuk çıldırmış gibiydi, gözleri dönmüştü, yukarıya bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, çıldırmış gibiydi. O daha da beni bir korkuttu çünkü elektrik olduğu aklıma gelmedi' dedi.

Olay, 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aynur Bekdemir, antrenmandan çıkan oğlu B.B. ve 4 yaşındaki yeğeniyle birlikte evlerine gitmek üzere sokakta yürümeye başladı. İlerleyen B.B., kaldırımda bulunan direğe dokunduğu esnada bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden anne, oğlunu montundan çekerek direkten uzaklaştırdı. Olayın ardından küçük çocuk, ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Yaklaşık 12 saat müşahade altında tutulan çocuğa serum uygulanırken, belirli aralıklarla kan tahlili ve EKG çekildiği öğrenildi. Kalp ritmi takip edilen B.B.'nin değerlerinin normale dönmeye başlaması üzerine ertesi gün taburcu edildiği belirtildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine dokunması ve yakınında bulunan annesinin çocuğa müdahalede bulunarak kurtardığı anlar yer aldı.

Tek hamleyle oğlunu kurtaran Aynur Bekdemir olay yerinde yaşadıklarını anlattı

Olayın ardından konuşan anne Aynur Bekdemir, 'Ben bu mahallede oturuyorum zaten. Yukarıda tekvando salonumuz var, oğlum lisanslı tekvandocu. Biz antrenman çıkışı, saat 20.00 sıralarında ben, oğlum ve 4 yaşındaki yeğenimle birlikte bu yokuştan aşağı evimize doğru inecektik. Fakat buradan geçmeye çalışırken oğlum şuradan geçemedi ve elini direğe tutunarak geçmeye çalıştı. Oğlum burada takılı kaldı. Eli şuraya yapıştı, takılı kaldı. Elektrik aklıma gelmedi, anlamadım elektrik olduğunu. Ona 'hadi oğlum' gibi komutlarda bulundum. Şöyle bir iki adım ben attım, tekrar hani yürümeyince, burada takılı kalınca hani 'hadi oğlum' diye tekrar seslendiğimde elini şuraya attı ve çığlık bastığında ben de refleksle omzundan tutup çekmiş oldum. Böyle birkaç saniyelik bir şeydi belki ama ömrümüzden ömür götürdü' ifadelerini kullandı.

'Çocuk çıldırmış gibiydi'

O anda ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan anne Bekdemir, 'Çocuğu ben oradan kopardıktan sonra zaten ortalara doğru geliyorum. Çocuk çıldırmış gibiydi, gözleri dönmüştü, yukarıya bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, çıldırmış gibiydi. O daha da beni bir korkuttu çünkü elektrik olduğu aklıma gelmedi. Çocuk kendine geldikten sonra 'anne elektrik çarptı, ayaklarıma kadar titredim' dedi. Sonra baktığımda iyi görünüyordu ama ne yapmam gerektiğini bilemedim. Biz acile götürdük. Acile götürdüğümüzde 12 saat müşahede altında kalmamız gerektiği söylendi çünkü bu elektrik çarpması sonrasında daha sonradan da kan değerleri yükselebiliyormuş. Fakat oğlumun kan değerleri ilk etapta yükselmiş. O yüzden bizi müşahede altında tuttular' dedi.

Anne Bekdemir, konuşmasının devamında, 'O birkaç saniyede benim o refleksimle çocuğumu koparmamış olsaydım belki bugün bunları konuşuyor da olmayacaktık. Birkaç saniyede benim dünyam başıma yıkılmıştı. Bugün çocuğum iyi ama psikolojisi kötü, korkuyor, tek uyuyamıyor. 'Ben insanlara zarar mı vereceğim? Yani benim üzerimde elektrik mi var?' gibi bir panik hali de var. Tek başına kalamıyor, tek başına uyuyamıyor. Yaşadıklarımız çok kötüydü. Rabbim kimseye yaşatmasın' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Güldan Çakıran ise daha önce aynı elektrik direğinden kendisinin de çarpıldığını öne sürdü. Çakıran, 'Ben bir daha öncesini söyleyeceğim, 5-6 gün öncesini. Şurada çamaşırları asılıydı, çamaşırlarımı aldım. Gelirken demirden tuttum, direkten tuttum, benim elimi de elektrik çarptı. Ben eve gittim çocuklara dedim ki, 'O direkte elektrik var, dikkat edin' dedim. 1 Mayıs Cuma günü akşama doğruydu. Evde misafirlerim vardı, dışarıdan ses geldi. Oğlum dışarı çıktı baktı. Çocuğa elektrik çarptığını söyledi. Ondan sonra ben dışarı çıktım, çocuğa baktım. Çocuğu hastaneye götürüyorlardı' dedi.