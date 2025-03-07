Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sohbetleri programına ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk oldu. Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam ediyor. Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Ramazan Sohbetleri programında, ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kağıthaneli vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Hatipoğlu, Ramazan ayının önemi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

"İlçemizde Ramazan ruhunun ne kadar güçlü yaşandığını bir kez daha gösterdi"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir ay. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sohbetleriyle bu güzel gecede vatandaşlarımızla buluştuk. Komşularımızın yoğun ilgisi, ilçemizde Ramazan ruhunun ne kadar güçlü yaşandığını bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Başkan Öztekin programın sonunda Hatipoğlu’na çiçek takdim ederek, alanı dolduran vatandaşlara programa gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca Eşref Ziya Terzi, İbrahim Sadri, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Karaoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Mustafa Cihat ve Saliha Erdim gibi tanınmış isimler de sohbet ve söyleşi programlarıyla Kağıthanelilerle bir arada olacak.