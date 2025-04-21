Burdur merkeze bağlı Yazıköy’de kafa kafaya çarpışan iki otomobi yanarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.10 sıralarında merkeze bağlı Yazıköy köyü Burdur-Çardak Lavanta yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan C.(48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir (68) idaresinde 15 DN 688 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazanın 15 DN 688 plakalı Fiat Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği idida edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.