Gölcük’te sahnelenen "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Oyuncuların performansından övgüyle bahseden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliğiyle hazırlanan tiyatro oyunu, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelendi. Tamamı Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi ev hanımlarından oluşan oyuncu grubunun performansı, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kervansaray’da sahnelenen oyunu Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun sonunda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oyuncuların performansını övgüyle değerlendirerek, "Tamamı ev hanımlarından oluşan ve profesyonelleri aratmayan bir performansla oyunu sahneleyen Bahriye Gökat, Melek Altun, Nermin Sıdal, Rahime Özcan, Ülkü Subaş ve yönetmen Şenay Karaaslan’ı tebrik ediyor, salonu tamamen dolduran seyircilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.