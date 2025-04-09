Ataşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kadınların güçlenmesi ve toplumsal eşitliğin sağlanması adına önemli bir projeye imza atıyor. "Hayat Dolu Buluşmalar" adlı güçlenme programı, 19-50 yaş arasındaki kadınlara yönelik olarak, katılımcıların eğitim, yaşam ve iş gücü becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplum içerisinde kadınların güçlenmesi, kendi değerlerini görerek potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla Ataşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 19-50 yaş arasındaki kadınlara yönelik olarak önemli bir eğitim programını başlatıyor. "Hayat Dolu Buluşmalar" adlı eğitim programı kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bir konum elde etmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Katılımcılara özgüven kazandırmayı, kariyer hedeflerine ulaşmalarını ve toplumsal hayatta daha aktif bireyler olmalarını sağlamayı hedefleyen bu program, çeşitli eğitimler gerçekleştirecek. 19-50 yaş arasındaki kadınlara yönelik olan bu program, katılımcılarını iş dünyasında ve kişisel yaşamlarında daha güçlü ve donanımlı bir şekilde var olmaları için gerekli becerileri de sağlamış olacak.

Eğitimler yüz yüze ve interaktif olacak

Ataşehir’de kadınların güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, AÇEV eğitmenleri tarafından yüz yüze ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilecek. Eğitim süreci, toplamda 18 oturumdan oluşacak ve her oturum 3 saat sürecek. Haftada 2 oturum yapılacak şekilde 9 hafta boyunca devam edecek. Programın temel hedefi, kadınların okuma yazma, matematiksel beceriler ve yaşam becerilerini güçlendirerek, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve istihdama katılımlarını destekleyecek. Bu işbirliği, Ataşehir’deki kadınlara güç kazandırmak ve onların toplumsal yaşamda daha etkin rol almalarını sağlamak için büyük bir fırsat sunacak.

Eğitim İçeriği:

Matematiği Günlük Hayatta Kullanma: Takvim kullanımı, bütçe planlama, problem çözme ve grafik okuma becerileri.

Yenilikçi Düşünme ve Eleştirel Okuma: Anlayarak okuma, yenilikçi düşünme, eleştirel okuma ve bilgiye erişim.

Haklarını Bilme ve Kullanma: Kadınların hukuki haklarını öğrenme ve kullanma yolları.

İletişim ve Çatışma Çözme Becerileri: Etkili iletişim, çatışma çözme ve empati geliştirme.

Başvuru İçin Bilgiler:

Kimler Katılabilir: 19-50 yaş arasında olan kadınlar.

Eğitim Süresi: 9 hafta (haftada 2 oturum)

Eğitim Saati: 09:00 - 12:00

Başvurular, ilçedeki sosyal hizmet merkezlerinden yapılabilecek.