Galatasaray, Kadınlar Euroleague yarı final maçında karşılaştığı İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek, 12 yıl sonra adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 Nisan Pazar günü finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kadınlar Euroleague finalinde bir kez daha Türk derbisi yaşanacak. İki takım daha önce 2014 yılında finalde karşılaşmış, Galatasaray rakibini mağlup ederek şampiyon olan ilk Türk takımı olmuştu.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

Başantrenör: Fırat Okul

Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

Başantrenör: Carlo Cantero

1. Periyot: 24-4

Devre: 37-20

3. Periyot: 49-34

5 faulle çıkan: 36.51 Gueye (Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray)