ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği Nesibe Aydın’ı 91-60 yenerek, seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. ÇBK Mersin, yarı finalde Galatasaray ile mücadele edecek.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Kemal Digili, Samet Biner, Hüseyin Çelik

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Mccovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Sevgi Tonguç, Merve Uygül, İlayda Güner 9, Rojin Yolcu, Elif Çayır 3

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 22-15 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 38-35 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 67-49 (ÇBK Mersin lehine)