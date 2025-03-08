DÜZCE (İHA) – Düzce’de işyeri kapanan Yasemin Yüksel isimli kadın taksi şoförü oldu. Müşteri olarak taksisine binen müşterilerin karakterini, yapısını bilemediğini bu nedenle korkmasına rağmen taksiciliğin zevkli olduğunu söyledi.

Çalıştığı işyeri kapanan bu nedenle de işsiz kalan Yasemin Yüksel, boşta olan ticari taksiyi yeniden harekete geçirme fikri ortaya çıktı. Çevresin de önerisiyle taksi şoförü olmaya karar verdi. Yaklaşık 3,5 aydır ticari taksi şoförlüğü yapan kadın sürücü Yüksel, mesleğinin zevkli olduğunu, müşterilerinin direksiyonda kadın görünce mutlu olduklarını belirtti.

3,5 aydır takside direksiyon sallayan Yasemin Yüksel, "İşyerim kapanmıştı. O sırada ne yapabilirim diye düşündüm. Taksimiz vardı boşta duruyordu. Sonra bu taksiyi trafiğe çıkartalım dedik. Çevremin de bayan taksici neden olmasın ısrarları ve daha güvenilir denilince ben taksici olmaya karar verdim. Üç buçuk aydır bu işi yapıyorum. Yeni bir taksiciyim. Müşteriler direksiyon başında bir kadın sürücü görünce çok hoşlarına gidiyor. Güzel reaksiyonlar alıyorum. İyi ki böyle bir şey yapıyorsun daha güvenilir diyorlar. Şaşıranlar oluyor. Kadın taksi şoförü olarak zorlukları var. Araca aldığımız kişinin nasıl bir karakteri olduğunu, nasıl bir yapıda olduğunu bilemiyorsun. O nedenle insan birazcık ta korkuyor ama güzel bir meslek. Trafik ise İstanbul gibi değil ama zaman zaman zorlandığımız anlar oluyor. Kadınlara mesaj vermem gerekirse kadınlar isterse her şeyi yapar. Güzel bir meslek. Başka kadınlarında yapmasını isterim" ifadelerinde bulundu.

Yasemin Yüksel’in aracına binen kadın müşteri ise duygularını şöyle dile getirdi: "Kendimi daha güvende hissettim bir bayan olarak. Herkese tavsiye ederim."