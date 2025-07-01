Antalya’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen renkli yarışmalar ve coşkulu kalabalık eşliğinde kutlandı. Yağlı direkten bayrak kapan Muhammed Resul Akkuş, gururunu "Bayrak bizim, çapa da bizim!" sözleriyle dile getirdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya’da coşkulu ve renkli etkinliklerle kutlandı. Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleşen kutlamalarda yüzme, çıpa çıkarma ve yağlı direk bayrak kapma yarışmaları büyük ilgi gördü. Vatandaşlar liman çevresini doldururken, yarışmalar kıyasıya rekabet ve alkışlarla izlendi.

"1 Temmuz bağımsızlığımızın adıdır"

Kutlamalarda konuşan Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu, Kabotaj Kanunu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki tam egemenliğinin simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Türk milletinin, denizlerle olan tarihi ilişkisi yalnızca bir coğrafi yakınlık değil aynı zamanda bir medeniyetin kültürün ve bağımsızlığın da ifadesidir. Bu anlamda 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizler üzerindeki tam egemenliğinin ve ekonomik bağımsızlığının ilanı niteliğindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözü bizlere denizcilik alanında ilerlemenin, hem bir kalkınma hedefi hem de bir bağımsızlık göstergesi olduğunu hatırlatmaktadır. Antalya, tarih boyunca Akdeniz’in en önemli deniz ticareti, turizm ve savunma merkezlerinden biri olmuş, bugün de Türkiye’nin dünyaya açılan yüzlerinden biri olarak deniz ulaşımı, kruvaziyer turizmi, yatçılık, su ürünleri ve deniz eğitimi gibi birçok alanda gelişmeye devam etmektedir. Antalya Valiliği olarak denizciliğin geliştirilmesi, limanlarımızın etkin kullanımı, deniz temizliği ve güvenliği konularında tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Denizlerin maviliğini yarınlara taşıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise, "Antalya’mız Akdeniz’in en güzel kıyılarına sahip. Tarih boyunca denizle iç içe yaşamış bir şehir. Bizler bu kadim liman kentinin evlatları yaşayanları olarak denizciliğin sadece bir ulaşım ya da ticaret aracı değil; kültürümüzün, tarihimizin ve geleceğimizin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hem kıyılarımızı korumaya hem de denizcilik kültürünü güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir kıyı yönetimi, deniz kirliliğinin önlenmesi, denizciliğin, deniz turizminin, deniz sporlarının geliştirilmesi gençlerimizin denizle daha fazla buluşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Denizcilik sektöründe bütün paydaşlarımızla iş birliğiyle çalışarak Antalya’mızda denizi seven denizci bir toplum oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Mavi vatanımıza sahip çıkarak denizlerin maviliğini yarınlara taşıyoruz. Bağımsızlığımızın adı 1 Temmuz’dur" ifadelerini kullandı.

Çıpa çıkarılamadı, bayrak yine Akkuş’un

Yarışmaların ilk etabında düzenlenen yüzme yarışının ardından, çıpa çıkarma yarışmasına geçildi. Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu tarafından denize atılan çıpayı bulmak ve çıkarmak için yarışmacılar yaklaşık 20 dakika boyunca su altında mücadele etti. Ancak yarışma sonunda çıpa çıkarılamadı.

Ardından geçilen yağlı direk yarışması, izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği anlardan biri oldu. Yağ sürülmüş direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için yarışmacılar defalarca suya düştü. Yoğun çabaların ardından bayrağa ulaşan isim, geçtiğimiz yılın da kazananı olan Muhammed Resul Akkuş oldu.

"Bayrak da çapa da bizimdir"

Bayrağı alarak denizden çıkan Akkuş, 15 yıldır Kaleiçi’nde balıkçılık yaptığını belirterek, "Geçen yıl da ben kazandım, bu yıl da. Bayrak her zaman bizim, çapa da bizimdir. Karamurat’ın yanında yetiştim, şimdi onun yerine yarışıyorum. İnşallah her sene alacağız" dedi.

Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve il protokolü katıldı.