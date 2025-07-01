Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıkmada, "İzmir Menderes, İzmir Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı bunlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü. Kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya’da, Manisa Ahmetli’de, Bilecik Bezirhan’da, bunlar için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Hatay’da çıkan orman yangınında son durum hakkında bilgi veren Yumaklı, "Hatay’dan 30 Haziran 2025’de 10.07’de ilk ihbar geldi. Arkadaşlarımız hemen hızlıca müdahaleye başladılar. 8 uçak, 12 helikopter binin üzerinde hem orman teşkilatının arazözleri ve farklı kurumların araçları ile 2 bin 700’ün üzerinde personelle buraya müdahale edildi. Dünden bu yana Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik, Alahan olmak üzere 6 mahalle tedbiren güvenli alanlara alındı buradaki vatandaşlarımız 236 hanede 1400’ün üzerinde vatandaşımız ki bugün itibariyle yani bu an itibariyle onlar da evlerine peyderpey geri dönmeye başladılar. Buranın enerjisi düşürüldü. Bu çok güzel bir haber artık arkadaşlarımız soğutmaya geçtiler. Bütün gece boyunca devam edecekler ve önümüzdeki günlerde bu soğutmaya devam edecekler" diye konuştu.

"Hatay Antakya’da, Manisa Ahmetli’de, Bilecik Bezirhan’da, bunlar için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz"

Yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "İzmir Menderes, İzmir Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı bunlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü. Kontrol çalışmaları sürüyor. Burada Hatay Antakya’da, Manisa Ahmetli’de, Bilecik Bezirhan’da, bunlar için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. Bu soğutma çalışmaları devam edeceğiz. Yarın bunlarla ilgili son durumu da yine paylaşmış olacağız" dedi.