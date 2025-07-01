Pakistan’ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından başlayan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı. Aracın elektrik kontağından aniden başlayan yangında öğrenci servisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Polis Imran Ahmed, servisin sınavdan dönen 18 öğrenciyi taşıdığını söyledi. Ahmed, olay yerinden kaçan servis sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA