Pakistan’ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından başlayan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı. Aracın elektrik kontağından aniden başlayan yangında öğrenci servisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

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Polis Imran Ahmed, servisin sınavdan dönen 18 öğrenciyi taşıdığını söyledi. Ahmed, olay yerinden kaçan servis sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA