TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetimi, Jeoloji Gecesi’nde üyeleri ve meslektaşları ile iftar bereketini paylaştı.

TMMOB Jeoloji mühendisleri Odası’nın 50. kuruluş yıldönümüne özel olarak 17.’si gerçekleştirilen İftar organizasyona Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Gökhan Yıldız, Nilüfer Belediye Başkan Vekili İbrahim Mart, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, akademik odalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oda üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve bir olabilmenin anlamının idrak edildiği Ramazan Ayı’nda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yönetim kurulumuz olarak sekizinci çalışma döneminin ilk yarısını tamamladık. Jeoloji biliminin ışığında kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmenin gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. En büyük hedeflerimizden olan ‘İnsan odaklı afete dirençli kentler’ gayemiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"İnsan odaklı afete dirençli kentler kurmalıyız"

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının afetlere dirençli kentler oluşturmak üzere çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Mehmet Yıldız, "Yapılan çalışmalar ve iyi niyetin farkındayız ancak bütünleşik bir şekilde oluşturamadığımız, tüm toplumu kapsamayan ve multidisipliner etik çalışmadan yoksun olarak gerçekleştirilen çalışmalar maalesef amacına ulaşamamaktadır. Bu sebeple insan odaklı afete dirençli kentleri oluşturabilmek için tüm yetkilileri bir olmaya, kamuoyu oluşturmaya ve nihayetinde ivedilikle eylemliliğe geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursa’ya ve meslektaşlara müjde"

Mehmet Yıldız, "Bursa Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde geniş kapsamlı bir protokol gerçekleştirerek deprem risklerini azaltma ve sürdürülebilir kentleşme konularında çalışmalar yürüteceğiz. Tüm üyelerimiz bu çalışmaların bir parçası olacaktır." diye konuştu.

Başkan Yıldız’ın konuşmasının ardından söz alan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Ramazan bereketinin paylaşıldığı organizasyona imza atan oda yönetimine teşekkür etti. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da Bursa’nın ve mesleğin gelişimi ve meslektaşlar arasında birlikteliğin güçlenmesi için önemli bir programda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut da, mesleğin ve odanın çalışmalarının önemine vurgu yaparak, Bursa’ya katkı koyacak her türlü işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından jeoloji mühendisliği mesleğinin emektarlarına ve organizasyonun sponsoru firmanın temsilcisi Mürsel Yüksel’e plaket, akademik odalar arasında gerçekleştirilen futbol turnuvasında odalarını temsil eden takım oyuncularına hediyeleri takdim edildi.