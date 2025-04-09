TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Kürşad Bekar, Gümüşhane Kelkit merkezli bugün sabah saat 06.09’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin bölge için uyarı niteliğinde bir deprem olduğunu söyledi.

5 km derinlikte gerçekleşen depremin Erzincan ve dolayısı ile Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattına çok yakın bir lokasyonda gerçekleştiğini kaydeden Kürşad Bekar "Bu deprem, beklenen ‘Büyük bir KAF depremine ne kadar hazırız?’ sorusunu da beraberinde getirmektedir. Maalesef bölgemizdeki kaçak ve eski yapıların fazlalığı, kırsalda her arazinin ortasına bir ev yapılması, buna bağlı olarak yüksek eğimli arazilerde açılan yolların zeminlerin duyarlılığını düşürmesi, sahil şeritlerinin dolgu yapılarak insan varlığına açılması ileride yaşanacak büyük maddi ve manevi kayıpların önünü açmaktadır. Trabzon özelinde Karadeniz bölgesinin coğrafi, yağış ve topoğrafya şartları bu depremin dolaylı etkilerini oldukça yıkıcı hale getirmektedir. Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de birçok ilçe belediyemizde yer bilimci meslektaşlarımızın (jeofizik ve jeoloji) bulunmaması bu bölgelerde yapılan birçok inşaatın (mesken veya endüstriyel yapı) zemin etüt raporlarının sağlıklı kontrol edilmediği gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır. Bu konuda özellikle ilçe belediyelerinin sorumluluklarını tekrar hatırlatmak isteriz. Bölgemizde sadece oluşacak bir deprem sonrası eğime bağlı heyelanlar söz konusu olmayıp özellikle eski ve kalitesiz yapıların temel donatılarının su yürümesi nedeniyle paslanma ve korozyona maruz kalması ve buna bağlı olarak binaların ayakta kalabilirliğinin düşük olduğunu biliyoruz. Tüm bu binaların temel ve temele yakın kolon ve kirişlerinin yetkin ve işinin ehli firmaların yapacağı jeofizik etütlerle hasarsız yapı denetiminin mutlaka yapılması gereklidir" dedi.