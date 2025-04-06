Formula 1’de Japonya Grand Prix’sini pole pozisyonunda başlayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1’de sezonun 3. yarışı olan Japonya Grand Prix’si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:22:06.983 derecesiyle kazandı. Verstappen böylece bu sezonki ilk zaferini elde etti. Yarışta McLaren’den Lando Norris ikinci, yine aynı takımdan Oscar Piastri de üçüncü oldu.
En hızlı turu ise 1:30.965 derecesiyle Mercedes’ten Kimi Antonelli elde etti.
Formula 1’de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Bahreyn’de yapılacak.
Japonya Grand Prix’si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan
2 - Max Verstappen (Hollanda): 61 puan
3 - Oscar Piastri (Avustralya): 49 puan
4 - George Russell (Büyük Britanya): 45 puan
5 - Kimi Antonelli (İtalya): 30 puan
Takımlar
1 - McLaren: 111 puan
2 - Mercedes: 75 puan
3 - Red Bull: 61 puan
4 - Ferrari: 35 puan
5 - Williams: 19 puan