Ankara’da düzenlenen Martı TAG Binicilik Kupası ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Ankara Ahal Teke Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve Martı TAG sponsorluğunda Ahal Teke Binicilik Tesisleri’nde Martı TAG Binicilik Kupası organizasyonu düzenlendi. Organizasyonda, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), JAKEM (Jandarma Atlı Birlikleri) ve APEM (Atlı Polis Ekipleri) binicilik sahasında buluştu.

"Martı ile jandarmayı yan yana görmek büyük mutluluk"

Ankara’da iki gün süren yarışlarla ilgili konuşan Martı İleri Teknoloji CEO’su Oğuz Alper Öktem, bu özel organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Jandarma bizim için önemli bir kuruluş. Osmanlı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni görmüş bir kuruluş. Ülkemizdeki en köklü kurumlarındadır. Atı evcilleştirmiş, atın sırtında yüksekmiş bir milletiz. Jandarmayla atın bir araya geldiği yerde sponsor olmak bizim için bir gurur. Şirketim adına hem Şahap başkana hem de organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Martı ile jandarmayı yan yana görmek büyük mutluluk" diye konuştu.

"110 sporcu katıldı"

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy ise bu organizasyonun önemli olduğunu ifade ederek, "Türk insanı dünyada atla anılır. Türk askerinin, jandarmanın atlı sporlarında var olması çok önemli. Ana sponsorumuza da çok teşekkür ediyoruz. 110 sporcu katıldı. Çok büyük bir sayı. Katılım çok güzel oldu" dedi.

Yarışın ardından dereceye giren jokeylere kupalar verildi.