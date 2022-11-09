Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma ekipleri Kireçtaşı köyünde bulunan 34 kadına ilk yardım eğitimi ve KADES uygulaması tanıtımı yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Yine köyde bulunan erkeklere ise ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı” denildi.

Tatvan’da “Etkili Sunum Becerileri ve Diksiyon Eğitimi” başladı

Tatvan’da “Etkili Sunum Becerileri ve Diksiyon Eğitimi” başladı

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