Sakarya’nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir mekana jandarma ekiplerince film sahnelerini aratmayacak operasyon düzenlendi. Ekiplerce kayıt altına alınan operasyon görüntülerinin her bir anı adeta hayrete düşürdü. 52 adet Hint (dövüş) horozu ile birçok kaçak içkinin de ele geçirildiği operasyonda 31 kişiye kumar oynamak suçundan 286 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaali ilçesi Karşı Mahallesi’nde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı ile TAPDK yetki belgesiz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde M.İ. ve G.İ. isimli şahısların ikametgahlarına operasyon düzenledi. Operasyonda; 52 adet Hint (dövüş) horozu ile çeşitli markalarda teneke ve cam şişe 64 adet bira ele geçirildi. 31 kişiye Kabahatler Kanununa göre ‘kumar oynamak’ suçundan 286 bin 657 TL, M.İ. isimli şahsa ise 129 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan canlı Hint horozları ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Film gibi baskın

Öte yandan, jandarma ekiplerince kayıt altına alınan operasyon görüntülerinin her bir anı ise hayrete düşürdü. İlk olarak baskını görerek mekanı terk etmeye çalışan şahıslar jandarmanın kamerasına takıldı. Görüntünün devamında horozların tutulduğu numaralarla kodlanmış kafesler, kupa ve madalyalar ile duvara çerçevelenen müsabaka yönetmeliği dikkatlerden kaçmadı. Mekanda yapılan aramalarda ise çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Bunun üzerine ekiplerin ‘Alkolleri satıyor musun?’ sorusuna verilen, "Gelenler kendileri getiriyor, aşağıda tekelim var isteyen olursa 2-3 tane getiriyorum" cevabı da hayrete düşürdü.