Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan havadan trafik denetimlerinde 23 sürücüye 37 bin 243 lira para cezası yazıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması sorumluluğunda bulunan karayollarında 15 Haziran 2025 Pazar günü Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda; 285 araç denetlenirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 araç sürücüsüne toplam 37 bin 243 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.