Bursa’da kendilerini asker, polis, savcı ve hakim olarak tanıtan şahıslar tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 şüpheliyi adreslerinde 138 bin lirayla yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda kendilerini asker, polis, savcı ve hakim olarak tanıtan gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik düğmeye bastı. Vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 3 şahsı Bursa ve Kocaeli illerinde gizlendikleri adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşlardan topladığı toplam 138 bin lira ise yapılan çalışmalarla ele geçirilerek mağdurlara iade edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, "Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve kişisel bilgilerin kullanıldığı bahanesiyle para veya ziynet eşyası talep eden şahıslara karşı dikkatli olunmalı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi derhal aranmalıdır" denildi.

Jandarma, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.