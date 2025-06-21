Sakarya’nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarmanın düzenlediği Arifiye ve Ferizli ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda A.A.(61), M.A.(50) ve H.E.(30) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin lira, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.