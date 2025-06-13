i Şerif okutularak helva ikramında bulunuldu.

Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Burdur’da düzenlenen etkinlikler duygusal anlara sahne oldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen programda jandarma personeli ve protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Programa Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 58’inci Komando Eğitim Alay Komutanı P. Komd. Alb. Ulus Çansa, Burdur Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitlikteki ziyaretin ardından Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Katılımcılar, aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Programın devamında Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlidin ardından cami cemaati ve katılımcılara helva ikramında bulunuldu.