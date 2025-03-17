Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak olarak devlet arazisine yapılan bağ ve bahçeler, jandarma ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri tarafından kaldırıldı.

İznik Belediyesi, Yenişehir Kampı mevkiinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Çevre kirliliğine sebep olan her ne varsa tek tek tespit eden belediye ekipleri, bölgenin doğal yapısını koruma ve planlı bir alan oluşturma hedefini koruyor.

Devlet arazisini bağ ve bahçe olarak kullanmak isteyenlerin zeytin ve çeşitli meyve ağaçları tek tek sökülerek el konuldu. Kaçak olarak inşa edilen barakalar da yerle bir edildi. Yetkililer, yıkım çalışmalarının titizlikle devam edeceğini ve bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı etkili önlemler alınacağını ifade etti. Ayrıca, yasal olmayan yapılarla mücadele etmenin, çevreye ve yerel halkın güvenliğine büyük katkı sağlayacağı vurguladı.