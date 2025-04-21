İzmit Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bisiklet tutkunlarının katılımıyla düzenlenen kortej ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde başlayan “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bisiklet Turu” ile başladı.

Bisiklet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar Yahya Kaptan’dan başlayarak İzmit’in simge noktalarından biri olan Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na kadar pedal çevirdi.

Anıt önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. İzmit’te 23 Nisan coşkusu daha şimdiden kendini hissettirmeye başladı. Etkinlikler hafta boyunca çocuklar ve aileleri için birbirinden renkli programlarla devam edecek.