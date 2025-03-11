Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 18. yönetim döneminde üyelerine ve topluma değer katmak ve İzmir’in sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda, İzmir Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "İzmir Kent Kimliği" başlıklı seminer, EGİAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca ve EGİAD üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, günümüz iş dünyasında sürdürülebilirliğin taşıdığı kritik önem vurgulanırken, İzmir’in yaşam tarzının küresel sürdürülebilirlik trendleriyle örtüştüğü belirtildi. Yerel üretimi destekleyen gastronomisi, doğayla uyumlu kent yaşamı ve çevreci iş modelleriyle İzmir’in, geleceğin sürdürülebilir şehirleri arasında öncü konuma ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca, İzmir’in dinamik yapısının iş dünyasına sunduğu fırsatlar tartışılırken, genç iş insanlarının şehirle kurdukları bağın kariyerlerindeki başarıya nasıl katkı sağladığı somut örneklerle ele alındı.

Etkinlikte, İzmir’in kent kimliğini oluşturan temel unsurlar, şehrin "İyi Yaşam" vizyonu çerçevesinde ele alındı. Bu vizyonun, İzmir’in ticaret hacmini genişleterek ve üretim kapasitesini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, İzmir’i yaşamak, çalışmak ve yatırım yapmak için cazip bir merkez haline getirmeye yönelik yürütülen projeler paylaşıldı. Seminerde, İzmir’in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, şehrin iş dünyasıyla olan etkileşimi de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılara, yaşadıkları kente dair yeni perspektifler sunmayı amaçlayan etkinlik, genç iş insanlarından yoğun ilgi gördü.

"İş insanları yaşadıkları şehirle bağ kurmalı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, İzmir’in kendine özgü kimliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, İzmir’in ruhunu, yaşam tarzını ve iş dünyasıyla harmanlanmış eşsiz kültürünü keşfetmek için bir araya geldik. İzmir, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil; sunduğu sosyal ve ekonomik fırsatlarla da fark yaratıyor. Sizleri İzmir’in sunduğu bu ayrıcalıkları keşfetmeye, şehrin temposunu, insanını ve iş dünyasının dinamizmini daha yakından tanımaya davet ediyoruz. Bu seminer, iş dünyasında başarılı olmanın sadece rakamlarla ve stratejilerle değil; aynı zamanda yaşadığınız şehirle kurduğunuz bağlarla da mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. İzmir’i gerçekten anlamak, burada yaşamanın tadına varmak ve iş dünyasında sürdürülebilir başarı sağlamak için şehrin ruhunu hissetmek gerekiyor."

Seminerde, İzmir’de iş yapmanın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığı, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir deneyim olduğu vurgulandı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, İzmir’de iş yapmanın şehrin sunduğu değerlerle bütünleştiğini belirterek şu sözleri kaydetti: "İzmir’de iş yapmak, yalnızca ofislerde ve toplantı salonlarında değil; Kordon’da yapılan sohbetlerde, tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki keşiflerde ve Çeşme, Urla, Seferihisar, Foça, Dikili,Karaburun gibi Ege’nin ruhunu taşıyan ilçelerde alınan ilham verici mola anlarında da şekillenir."

Özhelvacı konuşmasında, "Günümüzde, lüks ve gösterişe dayalı tüketim alışkanlıkları yerini; daha bilinçli, sürdürülebilir ve anlamlı bir yaşam biçimine bırakıyor. Artık sadece pahalı ürünlere sahip olmak değil, kaliteli ve özenle üretilmiş, doğayla uyumlu ve yerel değerlere saygılı ürünleri tercih etmek ön planda. İzmir’in sunduğu yaşam tarzı, aynı zamanda bu sürdürülebilirlik trendleriyle de birebir örtüşüyor. Yerel üretimi destekleyen gastronomisi, doğayla uyumlu şehir yaşamı ve çevreci iş modelleriyle İzmir, geleceğin sürdürülebilir şehirleri arasında öncü bir konuma sahip olabilir. Bunu İzmirliler olarak hep birlikte başarabiliriz." dedi.

Hayatı İzmirli gibi yaşa

İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir’in kent kimliği ve gelecekteki potansiyeli üzerine önemli bilgiler paylaştı. "İzmir Kent Kimliği" başlıklı sunumunda, kentin tarihi, kültürel ve ticari değerlerine vurgu yaparak İzmir’in sahip olduğu zengin mirasın altını çizdi. Şehrin algısını güçlendirmek amacıyla yaşanabilirlik, iş ve yatırım, eğitim, sağlık, kültür ve miras, sürdürülebilirlik, ulaşım, markalaşma ve yönetişim gibi temel kavramları ele alan Karaca, İzmir’in gelişimi için atılması gereken adımları sıraladı. "Başka şehirlere ilham kaynağı olan İzmir’in, iyi yaşam merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Hayatı İzmirli gibi yaşamak gerekiyor. İzmir, antik çağlardan bu yana ticaretin, sanatın ve yenilikçiliğin merkezi olmuş; hoşgörüsü ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkan bir şehirdir. Bu mirası geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur." dedi. Seminer, Deniz Karaca’nın sunumu ve genç iş insanlarının sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı. Etkinliğin sonunda, EGİAD Sakız Ağacı Korusu Projesi kapsamında Karaca adına bağışlanan sakız fidanı sertifikası kendisine takdim edildi.