İzmir’in Buca ilçesinde bir restoranda meydana gelen kavganın ardından cinayetle sonuçlanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin, bir müşterinin kaybolan cep telefonunu çaldığı şüphesi yüzünden olduğu öğrenildi.

Olay 25 Ağustos akşamı saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay sokağa taştı. Kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya’ya ardı ardına ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayetin sebebi kayıp telefon

Başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesinde Emirhan Kaya’nın müşteri olarak eğlenmeye gittiği restoranda, yan masasında bulunan diğer müşterilere ait cep telefonunun kaybolmasından sonra, işletme sahiplerinin Kaya’dan şüphelenilmesi üzerine kavga çıktığı öne sürüldü.

Soruşturmanın devamında polis ekipleri, işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B.’yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.