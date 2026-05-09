İzmir'in Torbalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Torbalı Sağlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 35 HB 2026 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Emincan Mısırlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan E. K. (23) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilyurt Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Emincan Mısırlı'nın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Torbalı Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.