Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı-Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 YA 8832 plakalı Hyundai marka kamyonette bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.