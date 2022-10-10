Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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