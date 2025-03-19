İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini titizlikle yapıyor. Kent genelinde Bayraklı ilçesi büyüklüğünde 22 milyon metrekarelik alanda gömü hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, bayramda yurttaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapması için tüm önlemleri alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi kentteki tüm mezarlıklarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bayraklı ilçesi büyüklüğüne sahip 22 milyon metrekarelik alanda gömü hizmeti sunan Büyükşehir, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Mezarlıklar otlardan arındırılıyor, ara yollar temizleniyor, çeşmeler yıkanıyor ve ağaçlar budanıyor. Mezarlıkları yurttaşların ziyaretine hazır hale getiren ekipler, bayram tatili süresince de 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Mezarlıklarda çok yönlü çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, İzmir’de ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ramazan Bayramı öncesi, İzmirlilerin kabir ziyaretlerini daha sağlıklı, huzurlu yapabilmesi için emek verdiklerini söyleyen Elitaş, "Mezarlıklarda ağaç budaması, temizlik, duvarların boyanması, peyzaj, çim biçme, tel çit çekme, kilit parke tamiri, mermer tamiri gibi çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Yurttaşlarımızın memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Elitaş, hedeflerinin kente örnek mezarlıklar kazandırmak olduğunu vurgulayarak, düzenli, planlı mezarlık alanları için çalıştıklarını kaydetti.