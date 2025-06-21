İzmir’in Torbalı ilçesinde 42 yaşındaki anne, oğluna destek olmak için YKS’ye kayıt yaparken, aynı okulda sınava girerek birlikte ter döktü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan belediye personeli Gül Kader Arı (42), üniversite sınavına hazırlanan oğlu Orkan Tok’a (22) destek olmak için TYT’ye birlikte başvurdu. Aylar süren ortak hazırlık sürecinin ardından anne ve oğlu, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) aynı okulda, aynı koridorda fakat farklı sınıflarda girdi.

Sınav, Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşirken oğul Orkan Tok 9 numaralı sınıfta, annesi Gül Kader Arı ise hemen yan sınıf olan 10 numarada ter döktü.