Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ulukent Semt Polikliniği, Sağlık Bakanlığı’na devredilerek hizmete açıldı. İzmir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "550 metrekare kapalı alana sahip bu modern sağlık merkezimiz; uzman dâhiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum ve aile hekimliği branşlarıyla hizmet verecek. Vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından birini daha hizmete açmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, ilçeye yeni bir sağlık tesisi daha kazandırdı. Daha önce Asarlık’a aile sağlığı merkezi kazandıran Menemen Belediyesi tarafından bu kez de Ulukent Semt Polikliniği’nin açılışı gerçekleştirdi. İnşaatı tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı’na devredilen tesis, 550 metrekare kapalı alanda yer alıyor ve içinde uzman dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum ve aile hekimliği gibi çeşitli branşları kapsıyor. Tesiste ayrıca ilk müdahale, röntgen, laboratuvar, ultrason gibi hizmetler de yer alıyor.

İzmir protokolü katıldı

Ulukent Semt Polikliniği açılışına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop ve ilçe protokolü katıldı.

"Menemen’imizin sağlıkla büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

Halk oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başlayan açılış töreninde kürsüye çıkan ilk isim, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan oldu. Başkan Pehlivan, "Bugün gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Çünkü Menemen’imizde sağlığa attığımız yeni ve çok kıymetli bir adımı yine hep birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum.göreve geldiğimiz günden bu yana Menemen’de sağlığı bir ayrıcalık değil, bir temel hak olarak gördük. Vicdanı, merhameti ve en önemlisi insanı önceleyen bir belediyecilik anlayışının içinde olduk. Bu anlayışla Asarlık Aile Sağlığı Merkezimizi inşa ettik. Ardından da tesisimizi Sağlık Bakanlığımıza devrettik. Menemen Belediyemizce yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evde bakım, fizyoterapi, diyetisyen, psikolojik destek, pansuman, şeker ve tansiyon ölçümleri, hasta nakil gibi hizmetleri tamamen ücretsiz başlattık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal malzeme desteğinde bulunduk. Ve şimdi, Ulukent’te yükselen bu semt polikliniğiyle bir adım daha atıyoruz. Ama en büyük adımı, inşallah çok yakında hep birlikte atacağız. Evet, ilçemize yapılacak 400 yataklı devlet hastanesi için tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan hastane sözümüzü aldık. Yani Menemen’imizin 40 yıllık sağlık hayalini artık gerçeğe dönüştürüyoruz. Menemen’imizin sağlıkla büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop da polikliniğin 5 ana branşta hizmet vereceğini belirterek, "Yatırımın gerçekleşmesine vesile olan Menemen Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı tesisin menemene hayırlı olmasını diliyor, çalışacak ve gören yapacak sağlık personelimize başarılar diliyorum." dedi.

"Pehlivan’ın hizmetlerini saymak için bir buçuk saat lazım"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise, Başkan Pehlivan’ın ilçeye kazandırdıklarından övgüyle bahsetti. Bursalı, "Bu kıymetli eserin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti olarak 23 yılda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla Türkiye’nin dört bir yanına sağlık tesisleri kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her vatandaşımızın sağlık hizmetine eşit olarak kavuşması için çalıştık ve çalışıyoruz. 400 yataklı hastanemizi ilçemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler her ortamda Kıymetli Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan ile ekibine, ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Belediyenin sitesinde hizmetleri okudum ve burada bu yaptıklarınızı saymak için bir buçuk saat lazım. Hizmet etmek dertlenme işidir. İzmir’de dertlenmeyenler, bahane üretenler de var. Olan da İzmir’e oluyor. Bizler İzmir için dertlenerek daha iyilerini yapacağız. Bu güzel tesisimizde sağlık çalışanlarımıza başarılar, hemşehrilerimize şifalar diliyorum." dedi.

"Menemen’in 40 yıllık hayali, gerçeğe dönüşüyor"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Menemen Belediyemiz geçtiğimiz yıl da Asarlık Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi binasını tamamlayarak Bakanlığımıza devretmişti. Bu işbirliği örneği, merkezi hükümet ve yerel yönetim uyumunun vatandaşımıza nasıl doğrudan hizmet olarak döndüğünü net şekilde göstermektedir. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan yatırımın sözünü aldık. Menemen’in 40 yıllık sağlık hayali gerçeğe dönüşüyor! Menemen’imize yapılacak 400 yataklı Devlet Hastanesi için yer tahsisi tamamlandı. Tüm altyapı hazırlıkları bitirildi. İzmir genelinde sağlık yatırımları aralıksız sürüyor. Ulukent Semt Polikliniği; AK Parti vizyonunun, Menemen’e ve İzmir’e duyduğu sevdanın bir göstergesidir." diye konuştu.

"Başkan Pehlivan’a ve ekibine teşekkür ediyorum"

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’da Kamu hizmetinde vatandaşın memnuniyetinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Elban, "Sağlık altyapımız dünyanın gelişmiş ülkelerinin standartlarının üstüne çıktı. Bu standartları daha da yükseltmek zorundayız ki memnuniyet devam etsin. 400 yataklı yeni hastaneyi şehrin merkezine yaparken, uzakta oturan hemşehrimizin de yakınına böyle tesislerle hizmeti götürmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık konusundaki vizyonu, verdiği talimatlar ve hizmet kalitesi için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İlimiz ciddi manada bir sağlık kenti oldu. Çıtayı daha ileri taşımak için uğraşıyoruz. Menemen’de çok güzel işler ve hizmetler yapan bir belediye başkanımız var. Kendisine ve ekibine bu semt polikliniğinin yapılması konusunda teşekkür ediyorum. Bu tesisin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in duaları eşliğinde tesisin açılış kurdelesi kesildi. Resmi açılış sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar Polikliniği gezdi.