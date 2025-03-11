İzmir Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, bünyesinde başlattığı‘psikolojik danışmanlık’ hizmetiyle, vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi bünyesinde verdiği, psikolojik danışmanlık hizmetiyle, ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyor. Bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla, haftanın bir günü halkla buluşturulan psikolojik danışmanlık hizmeti; stres ve kaygı gibi sorunlarla karşı karşıya kalanların zor günlerinde yanında oluyor. Vatandaşların duygusal ve zihinsel sağlıklarını güçlendirme fırsatı veren psikolojik danışma hizmetinden faydalanmak isteyenlerin Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi’ne gelerek ya da 0 232 239 73 00 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.

İYİLİK HALİNİ GELİŞTİRİYORUZ

Vatandaşların sadece fiziksel değil, ruhsal sağlıklarını da korumaları gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Berivan Yalçın, “Kaygı, ailevi sorunlar, çocuklarda uyum problemleri ve engelli bireylerin psikolojik ihtiyaçları konu başlıkları altında vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bireyleri, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için destekleyerek duygusal iyileşme süreçlerinde onların yanlarında oluyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın psikolojik sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek. Güvenli ve destekleyici bir ortamda, her bireyin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak onların iyilik halini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.