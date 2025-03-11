İstinye Üniversitesi, MLP Care, Evideep ve GSK Türkiye yetişkin sağlığı ve kronik hastalıklar alanında hayata geçirilecek önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda taraflar klinik araştırmalar başta olmak üzere, gerçek yaşam verisini oluşturmak ve analiz etmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstinye Üniversitesi, Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla ülkenin önemli özel sağlık gruplarından olan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), sağlık ve biyoteknoloji alanında küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji ve klinik araştırmalar firması Evideep ve hem küresel çapta hem de Türkiye’de alanında öncü konumda bulunan global biyofarma şirketi GSK, halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilimsel temelli bir işbirliğini hayata geçirdi.

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, Evideep Türkiye Ülke Müdürü Utku Ceylan ve GSK Türkiye Genel Müdürü Sriram Jambunathan’ın katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirilen protokol kapsamında taraflar; başta klinik araştırmalar olmak üzere, anonim gerçek yaşam verisi alanında MLP Care Grubu bünyesindeki hastanelerde farklı endikasyonlarda ekosistemler oluşturma ve kronik hastalıklarla ilgili veri odaklı çalışmaların hayata geçirilmesi alanlarında iş birliği yapacak.

"Araştırmaya gönül vermiş bir üniversiteyiz"

Bu projenin, üniversite - sanayi işbirliğinin güçlü bir örneği olacağına inancını dile getiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş konuşmasına şöyle devam etti: "İstinye Üniversitesi yalnızca eğitime değil araştırmaya da gönül vermiş bir üniversite. Kuruluşumuzun üzerinden henüz 10 yıl geçmiş olmasına rağmen üniversitemiz; Times Higher Education Uluslararası Dünya Sıralamaları’nda da ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başarmış olan en genç vakıf üniversitesi olmanın gururunu yaşıyor. İstinye Üniversitesi’nin kısa sürede elde ettiği bu başarının kaynağı yalnızca MLP Care bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital markalarının gücünü yanına almasından değil, aynı zamanda sektörün önde gelen firmaları ile yaptığı katma değerli iş birliklerinden de kaynaklanıyor. Bu bağlamda bu iş birliğine çok önem veriyoruz. Hatta ömür boyu bir ortaklık olarak görüyoruz. Bu projenin bir ayağı olarak da hem üniversitemizi hem de GSK’yı destekleyecek çalışmalarımız da olacak. Üniversitemizde, öğrencilerimizin yararlanması adına markalı ders konseptini kurgulayacağız. Üniversite - sanayi iş birliği projeleri, Avrupa Birliği kapsamındaki uluslararası projeler ve makaleler başta olmak üzere araştırma noktasında da iş birliklerimiz olacak."

"Anlaşmamız, Türkiye’de alanında öncü ve yenilikçi bir örnek"

Yapılan iş birliğinin Türkiye’ye klinik araştırmalar alanında çok önemli fırsatlar getireceğini belirten MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, özellikle hastanelerde hekimler gözetiminde yapılacak çalışmaların hastalara yenilikçi ve etkili tedavi seçeneklerine erişim olanağı tanıyacağının ve kronik hastalıkların yönetimine yardımcı olarak toplum sağlığının genel olarak iyileştirilmesine katkıda bulunacağının altını çizdi. Dr. Hikmet Çavuş, "Bilimselliği merkezine alan, dünyadaki tıbbi gelişmelere ayak uyduran, akademik camiada başarıları ile saygınlık kazanmış hekimlerle çalışmanın önemini biliyoruz. Bu sebeple grup olarak hekimlerimizin bilimsel derinliğini artırmak üzere akademik çalışmalar yapmalarını özendiriyor ve destekliyoruz. Bu bizim stratejik önceliklerimizden biri. Bu işbirliği sayesinde daha çok hekimimizin klinik çalışmalara dahil olmasını hedefliyoruz. İnanıyorum ki proje dahilinde hekimlerimizin liderliğinde kamu sağlığı açısından ülkemizi gururlandıracak klinik araştırma sonuçlarına ulaşabileceğiz" diye konuştu.

"Tüm ekosistemi geliştirecek bir proje"

Evideep Türkiye Ülke Müdürü Utku Ceylan da "Proje, hastanelerde yapılacak çalışmalar sonucunda anonim gerçek yaşam verisinin yüksek teknolojiyi kullanılarak işlenmesine ve yenilikçi tedaviler oluşturabilmesine imkan vermesi konusunda iş birliklerini hedefliyor. Bu hasta yararı açısından çok heyecan verici. Ayrıca proje kapsamında yer alan hekimler, küresel yayınlarını artırabilecekler. Hem sağlık hizmetini üreten hem de sağlık hizmetini alan tüm tarafları kapsayan ekosistemi geliştiren ve büyüten bir proje olacak. Evideep olarak bu iş birliğinin bir parçası olmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Yenilikçi sağlık çözümlerimizle erişkin bağışıklama alanında fark oluşturmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili GSK Türkiye Genel Müdürü Sriram Jambunathan ise şunları söyledi: "GSK olarak sektörümüzdeki teknolojik gelişmelere büyük önem veriyor, veri üretimi, gerçek dünya verileri ve klinik çalışmalar alanlarında Türkiye’nin öncelikli ülkeler arasında olması konusunda oldukça önemli adımlar atıyoruz. Kronik hastalıklar ve erişkin bağışıklama alanındaki uzmanlığımız doğrultusunda, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık profesyonelleriyle iş birliği yaparak hayata geçirdiğimiz sağlık sektörüyle uyumlu ve tamamlayıcı projeler aracılığıyla, Türkiye’nin başta erişkin bağışıklama olmak üzere sağlık ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Küresel araştırmalar, erişkin bağışıklamasına yatırılan her 1 doların, sağlık harcamalarının ötesine geçen 19 dolarlık bir ekonomik getiri sağladığını ortaya koyuyor1."

Yaşlanan nüfusun sağlık sorunlarını önlemek ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için erişkin bağışıklamasının önemine dikkat çeken Jambunathan, "Erişkin bağışıklama ekosisteminde yapılacak her türlü iyileştirmenin Türkiye sağlık ekonomisi ve ekosistemine son derece olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.